Trump, tagli alla ricerca nel 2019. Ma non tutto è perduto

Presentando il bilancio per il 2019, ancora una volta Donald Trump chiede al Congresso di approvare i tagli che porteranno all’eliminazione di diversi programmi di ricerca federali, tra cui studi sulle energie rinnovabili, sulle scienze ambientali e sul clima. Anche i piani della Nasa potrebbero subire modifiche, con l’inabissamento dei progetti di nuovi satelliti per lo studio della Terra e, soprattutto, del Wide Field Infrared Space Telescope (Wfirst), il grande osservatorio orbitante per lo studio dell’energia oscura e degli esopianeti. Un documento supplementare allegato al bilancio, però, revoca parzialmente le direttive del piano originale.

