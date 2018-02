Tutta la verità sul cuore delle donne

D olore, senso di oppressione al torace. Ma anche affanno, nausea, dolore alle articolazioni, giramento di testa, mal di schiena. Sono alcuni tra i sintomi dell’infarto. Attenzione: nel sesso femminile. Perché quando si parla di cuore, uomini e donne sono diversi, diversissimi. Non solo nelle manifestazioni cliniche, come è ormai cosa nota, ma anche nei fattori di rischio, nella risposta ai test diagnostici, persino negli esiti (in genere più favorevoli per i primi che per le seconde). Per questo la prevenzione e ancor più la terapia devono essere studiate ” su misura”, tenendo sempre presente il genere di appartenenza. Eppure ancora oggi sono in tanti, i medici e ancor più le pazienti, a non saperne abbastanza per salvare le malate o salvarsi la vita in caso di malattia coronarica. Era tempo, dunque, di un documento definitivo come quello elaborato nell’ambito del progetto europeo Gencad.

