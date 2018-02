Vaccini, Raggi a Lorenzin: ammettere all’asilo anche i non vaccinati

Nuova puntata nella saga infinita dei vaccini obbligatori. Virginia Raggi, la sindaca di Roma, ha appena scritto una lettera alla ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a quella dell’Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Luca Zingaretti e al presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani Antonio Decaro per rendere loro noto che l’Assemblea capitolina ha appena approvato all’unanimità una mozione in cui si sottolinea “la necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati”. Il decreto vaccini, diventato legge nel giugno scorso, prevede che i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possano accedere all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola materna (mentre i minori tra 7 e 16 anni non vaccinati possono essere comunque iscritti a scuola e immunizzati successivamente): con la sua lettera, la Raggi si impegna a farsi promotrice di una mozione al governo perché permetta l’accesso agli asili anche ai bambini i cui genitori non abbiano ancora assolto all’obbligo di vaccinazione.

