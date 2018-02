World Cancer Day: eliminare le disparità su accesso a diagnosi e cure

Oggi non è un giorno come un altro. È quello in cui si ricorda che la lotta al cancro deve essere una priorità dei governi. Sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e promosso dalla Union for International Cancer Control (Uicc), il World Cancer Day torna con la sua campagna per chiedere accesso alla diagnosi precoce e ai trattamenti per tutti. Le quattro azioni della call to action “Treatment for All” sono chiare: migliorare la qualità dei dati disponibili; aumentare il numero di persone che possono accedere a una accurata diagnosi precoce; garantire trattamenti tempestivi e di qualità sia per il tumore in stadio iniziale che per quello metastatico; garantire un servizio di cure di supporto e palliative agli oltre 32 milioni di persone che vivono con il tumore in tutto il mondo. Tutto questo per riuscire a ridurre del 25% le morti per cancro, che oggi riguardano 8,8 milioni di persone l’anno, a livello globale.

