SiS Fvg: un nuovo portale per la trasparenza della ricerca scientifica

Gli open data sono fondamentali per rivoluzionare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, lo dice anche la Strategia nazionale per la crescita digitale che li definisce la “piattaforma abilitante” per lo sviluppo dell’innovazione e la trasparenza amministrativa. Non solo è necessario rendere pubblici i dati, ma bisogna anche fare in modo che questi siano effettivamente comprensibili e utilizzabili dal cittadino. Il Sistema Scientifico e dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia, SiS FVG, l’iniziativa di coordinamento promossa dalla Regione Autonoma FVG, ha appena pubblicato il suo nuovo portale online che rende disponibili e facilmente leggibili tutti i dati che riguardano il complesso ecosistema della ricerca scientifica e dell’innovazione di questa regione. Il nuovo sito fa ampio ricorso a grafici interattivi e ad altri strumenti, che rendono la navigazione nei dati intuitiva e user friendly da vari supporti digitali.

L’iniziativa è di particolare importanza perché il Friuli Venezia Giulia è un fiore all’occhiello della ricerca scientifica italiana, contando nel suo territorio un numero importante di eccellenze anche a livello internazionale e perché si tratta della prima proposta regionale di questo genere. Il nuovo sito del SiS FVG è frutto di una profonda riflessione sulla comunicazione intorno un semplice obiettivo: come si può rendere il pubblico partecipe e informato sul sistema della ricerca e dell’innovazione del Friuli Venezia Giulia? Progettato da Sissa Medialab, su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il nuovo portale offre informazioni qualitative e quantitative, in italiano e in inglese, sul SiS FVG e su ognuno dei 18 istituti membri.

Per ciascun partner è disponibile una scheda riassuntiva, che unisce alcuni brevi testi informativi a informazioni quantitative: quanti ricercatori fanno capo all’istituto? Quanti sono gli studenti? Qual è l’ammontare e la natura dei finanziamenti? Queste sono solo alcune delle domande a cui qui si può trovare risposta. La sezione più innovativa è sicuramente quella di data visualization, dedicata ai numeri veri e propri che sono esposti attraverso card (che riassumono in breve dati significativi) e grafici interattivi e personalizzabili. Decifrare i numeri diventa così particolarmente semplice. Tutti i set di dati sono scaricabili e condivisibili nei formati più comuni (xls, csv, pdf, ecc.), pronti per ulteriori analisi e utilizzi in un’ottica di open data. La grafica del sito si adatta alla fruizione dai dispositivi mobili, oltre che dai tradizionali computer. Nelle altre sezioni del portale si trovano anche informazioni sui progetti in corso e sui servizi erogati dal SiS FVG, oltre che su news ed eventi.

Il nuovo sito è un’iniziativa di informazione e trasparenza pubblica per la ricerca scientifica e lo sviluppo unica in Italia e rappresenta uno sforzo importante per coinvolgere il pubblico. Il SiS FVG È l’iniziativa di networking promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che dal 2004 (anno di lancio del Coordinamento degli Enti di Ricerca del Friuli Venezia Giulia, CER, precursore del SiS FVG, nato nel 2016), gestisce e favorisce questo hub della ricerca. Oltre alla gestione delle attività e alla promozione dello sviluppo, un obiettivo importante del progetto è quello di comunicare cosa avviene all’interno di questo sistema complesso e far conoscere le realtà che lo compongono in un’ottica di trasparenza e di engagement pubblico.