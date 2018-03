Se il seno è denso aumenta il rischio tumori. Ecco cosa c’è da sapere

Poche donne lo sanno, ma la densità del seno è un fattore di rischio importante per il tumore. Il motivo di questa correlazione non è ancora stato compreso, ma si è visto che maggiore è la densità, più aumenta la probabilità di sviluppare un carcinoma. “Quello della densità mammaria è un problema non di poco conto, ed è duplice: da una parte rende difficile la lettura delle mammografie e dall’altra aumenta il rischio di sviluppare un carcinoma fino a sei volte, un numero che non è irrilevante. E va detto che interessa una larga fascia della popolazione femminile dai 40 anni in poi”, spiega Maria Silvia Sfondrini, Responsabile di Radiologia della Clinica Mangiagalli di Milano. Ma di cosa si tratta esattamente e come si stabilisce? Da anni sono in corso studi a livello internazionale, come quelli condotti dalla Divisione per l’Epidemiologia e la Genetica del cancro (DCEG) del National Cancer Institute statunitense che ha sviluppato un programma di ricerca interdisciplinare. E che ha da poco pubblicato le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla densità mammaria.

