Il senso di ingiustizia è nel cervello. Ecco come rispondiamo di fronte a un torto

Di fronte a un piccolo torto, l’ormone ossitocina sembra renderci giudici più bilanciati, facendoci propendere per punizioni più leggere ma ripetute. E la punizione è più severa se siamo vittime invece che semplici testimoni

COME risponde il nostro cervello alle ingiustizie? È questa la domanda che si è fatta un gruppo internazionale di ricerca, guidato dall’Università di Leiden nei Paesi Bassi, in uno studio che svela come il noto ormone ossitocina possa influenzare la nostra reazione di fronte ad un torto subito o a cui abbiamo assistito.

La ricerca, pubblicata su The Journal of Neuroscience, ha studiato l’effetto dell’ossitocina durante un test comportamentale pianificato, in cui i partecipanti subivano un piccolo torto e dovevano scegliere, assumendo il ruolo di vittima o di giudice esterno, quale “pena” comminare al trasgressore. Dimostrando che anche una piccola esposizione a questo ormone, ad esempio uno spray nasale all’ossitocina, potrebbe essere sufficiente per modificare il nostro senso di giustizia.

