La Tesla in viaggio verso Marte rischia di contaminare il Pianeta rosso?

La Tesla Roadster lanciata nello Spazio con il Falcon Heavy di SpaceX all’inizio di febbraio non smette di far parlare di sé. Dopo l’esercizio di calcolo per sapere se e quando l’auto di Elon Musk si schianterà sulla Terra, adesso sono i docenti della Purdue University (Indiana, Usa) a prendere la parola. Secondo Jay Melosh, docente dell’istituto, la Tesla sarebbe il corpo celeste con la carica di batteri terrestri più alta che sia mai stato lanciato in orbita. E se disgraziatamente (cosa comunque molto improbabile) dovesse cadere su Marte, potrebbe contaminarne l’eventuale biota.

Continua a leggere su Wired.it