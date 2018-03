Non sempre fare di più equivale a fare meglio. E a volte la parola d’ordine più adatta può essere limitare anziché approfondire. Lo è per Choosing Wisely ( vedi boxino in alto), che ha raccolto le raccomandazioni della sezione di endocrinologia dell’Accademia americana dei pediatri ( App), e invita a pensarci due volte prima di sottoporre a esami i bambini complessivamente in salute.

