Alcol, in California gli scienziati studiano una pillola contro la sbornia

Ingegneri chimici e costruttori di biomolecole. Questo l’identikit dei ricercatori della University of California a Los Angeles (Ucla) che hanno messo a punto “un antidoto”, una pillola contro l’intossicazione alcolica e i postumi della sbornia. Per ora testato su topi, il composto messo a punto ha mostrato buoni risultati. Ha ridotto la concentrazione di alcol nel sangue e ha evitato complicanze gravi quali l’avvelenamento. Non bisogna dimenticare che l’intossicazione dovuta agli alcolici è fra i principali fattori di rischio di morte prematura nella fascia d’età che va dai 15 ai 49 anni. Così, questa pillola potrebbe portare grandi vantaggi per i pazienti intossicati e ridurre il numero di decessi. Il risultato dello studio è stato pubblicato su Advanced Materials.

