Altro che droga: alcol e sigarette principali minacce per la salute

ALTRO che droga. Le più grandi minacce per la salute umana sarebbero il tabacco e l’alcol. Nel 2015, infatti, malattie, disabilità e morti premature legate al consumo di alcolici e sigarette sarebbero costate alla popolazione mondiale un totale di oltre 250 milioni di anni di vita. Molti di più rispetto alle “poche” decine di milioni di anni persi a causa di droghe e sostanze illecite. È quanto emerge dal “Global statistics on alcohol, tobacco, and illicit drug use: 2017 status report”, un rapporto pubblicato sulla rivista Addiction da un team di ricerca internazionale, che servendosi dei dati provenienti dall’Organizzazione mondale della sanità, dalle Nazioni Unite e dall’Institute for Health Metrics and Evaluation, fornisce informazioni aggiornate sul consumo di alcol, tabacco e droga a livello globale, e sugli effetti di queste sostanze in termini di mortalità e impatto sulla salute. Secondo lo studio, la principale minaccia sarebbe rappresentata attualmente dal tabacco, con un totale di 170,9 milioni di anni di vita persi nel mondo durante il 2015 (un indice definito dai ricercatori Disability-adjusted life year, o Daly). A seguire il consumo di alcol, con 85 milioni di anni persi, e l’abuso di droga, con 27,8 milioni.

