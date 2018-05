Chi vive in piccole città è più felice. A dirlo è la scienza

Share this:











Dove si nasconde la felicità? Nelle grandi metropoli, piene di luci, persone, ristoranti e divertimenti? Niente di tutto questo. Anzi. Il vero benessere si raggiungerebbe vivendo in piccole cittadine e in campagna. A riferirlo sono stati i ricercatori canadesi della Vancouver School of Economics e della McGill University, secondo cui la felicità non sarebbe associata alla ricchezza o all’istruzione, bensì alla capacità delle piccole comunità di stringere rapporti con le altre persone più forti e raggiungere, quindi, un maggior senso di appartenenza.

