Il cranio a metà tra rettile e mammifero che riscrive la preistoria

Un animaletto grande all’incirca come un leprotto, coperto di peli, che allattava i piccoli come i mammiferi. Eppure deponeva le uova, come i rettili. È questa la prima descrizione di Cifelliodon wahkarmoosuch, la nuova specie di Haramiyida (considerati antenati dei mammiferi odierni) scoperta grazie al ritrovamento di uno strano cranio sotto la zampa fossile di un grosso dinosauro nello Utah (Nord America). Un esemplare risalente al Cretaceo (130 milioni di anni fa) mai visto prima e che gli scienziati non si aspettavano di trovare in quest’area geografica, e che costringe a ripensare a quanto si pensava sulla frattura della Pangea.

