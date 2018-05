Creati in Italia nuovi cristalli fotonici per i computer quantistici

Share this:











Crittografia e computer quantistici rappresentano importanti strumenti per le comunicazioni del futuro. La strada è ancora lunga, ma diversi gruppi di ricerca italiani e internazionali si stanno impegnando per realizzare dispositivi elettronici sempre più potenti che possano essere impiegati in questi strumenti. Un passo in questa direzione è stato ottenuto dall’Università degli studi di Firenze, insieme alla Sapienza di Roma e al Consiglio nazionale delle ricerche (Ifn-Cnr). I ricercatori italiani hanno messo a punto nuovi cristalli fotonici in cui la luce, dunque il segnale o l’informazione, viene controllata con una precisione elevatissima. I risultati dello studio sono pubblicati su Advanced Materials.

