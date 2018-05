Diabete 3.0, arriva la cartella clinica diabetologica digitale

Share this:











Il diabete diventa digitale: oggi arriva la “Smart Digital Clinic”, una nuova versione di cartella clinica digitale, progettata per i medici diabetologi, che potrà promuovere la circolazione delle informazioni cliniche, ottimizzare il tempo della visite e favorire una migliore gestione della persona con diabete. Secondo l’Associazione Medici Diabetologi è in grado di migliorare la qualità delle cure e generare un risparmio per il sistema sanitario nazionale. Il progetto nasce dall’accordo tra Roche Diabetes Care Italy e Meteda. Ecco come funziona.

Servizio video di Marco Strambi