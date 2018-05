Ecco perché a volte si sceglie di restare in ombra: la modestia alla lunga paga

Share this:











Non rivelare a tutti il proprio titolo accademico, fare donazioni in maniera anonima, non esaltare le proprie doti intellettuali o artistiche: a volte scegliamo di rimanere in ombra piuttosto che esibire le nostre azioni o capacità. Questa scelta, prova della nostra modestia, può non portarci il giusto riconoscimento da parte degli altri, soprattutto all’inizio, ma a lungo termine può rivelarsi vantaggiosa. A studiare le radici del comportamento modesto è un gruppo di ricerca dell’Istituto di scienza e tecnologia in Austria. I risultati sono pubblicati su Nature Human Behaviour.

