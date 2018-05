Un farmaco sperimentale contro la celiachia

Share this:











Si chiama Amg714 ed è un farmaco sperimentale che potrebbe offrire una nuova speranza per i celiaci. Pazienti che spesso anche adottando una dieta priva di glutine sono esposti a pericolose quantità “nascoste” di questa sostanza, derivanti probabilmente da contaminazioni durante il processo di lavorazione degli alimenti. A raccontarlo durante la conferenza Digestive Disease Week (DDW) 2018, nei primi giorni di giugno, saranno i ricercatori finlandesi della University of Tampere che nel loro studio hanno appena scoperto come l’anticorpo Amg 714 si sia dimostrato in grado di bloccare l’interleuchina 15 (un importante mediatore della celiachia) riducendo così il numero di sintomi, come dolori addominali, diarrea e stanchezza cronica.

