Google Duplex potrebbe superare un test di Turing?

La notizia è questa: nei giorni scorsi Google, durante l’annuale conferenza degli sviluppatori, ha presentato un upgrade del suo Google Assistant, rendendolo perfettamente in grado di fare telefonate e prenotare un appuntamento dal parrucchiere così come riservare un tavolo per la cena. Un upgrade reso possibile, hanno raccontato da Mountain View, dalla tecnologia di Google Duplex, basta a sua volta su una rete neurale ricorrente. Ovvero su un’intelligenza artificiale che dopo essere stata allenata a fondo con conversazioni telefoniche, intercalari e pause compresi, è riuscita a compiere telefonate che appaiono del tutto quotidiane, verrebbe da dire.