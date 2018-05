Grafene, scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà: proiettare luce

Share this:











Il grafene continua a stupirci. Infatti, il team di ricercatori del progetto Graphene Flagship ha appena mostrato per la prima volta un nuova proprietà del grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ottica, controllabile elettricamente. Questa scoperta, raccontano su Nature Nanotechnology i ricercatori del Politecnico di Milano, della University of Cambridge e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà alla base dello sviluppo di dispositivi ottici miniaturizzati che sfruttino frequenze ottiche (finora inutilizzate) per elaborare e trasmettere su banda larga una impressionante quantità di dati.