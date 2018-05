Ecco la molecola che annienta il virus del raffreddore

Share this:











Per la prima volta in laboratorio una molecola ha ucciso completamente il virus del raffreddore. Il risultato, ottenuto su cellule umane, è effettivamente nuovo, dato che a oggi non esiste ancora un vero e proprio farmaco contro il raffreddore, che è un’infezione virale spesso dovuta a decine di virus diversi, fra cui i più comuni sono i rinovirus. Apparentemente banale, questa forma virale può causare riacutizzazioni della malattia in pazienti che hanno asma, fibrosi cistica, broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e altre malattie respiratorie importanti. Tuttavia, attualmente il trattamento consiste in rimedi per mitigare i sintomi, dal riposo all’assunzione di analgesici o antipiretici, mentre gli antibiotici non sono efficaci, dato che trattano le infezioni di origine batterica (anche se talvolta vengono assunti – non sempre adeguatamente – per evitare complicanze). Ma oggi il team di ricerca dell’Imperial College London si è impegnato per trovare una cura efficace contro il raffreddore, individuando in laboratorio un potenziale candidato nella molecola dalla sigla Imp-1088. I risultati dello studio sono pubblicati su Nature Chemistry.

