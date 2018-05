Le regole dell’attrazione: non serve inclinare la testa o sbattere le ciglia

Share this:











L’ATTRAZIONE, la seduzione e il corteggiamento seguono dei rituali precisi, che spesso derivano dal passato e sono frutto di un mix di istinto, psicologia e tradizioni culturali e sociali. In tutte le fasi della conoscenza, dai primi incontri fino alla creazione di una relazione, il linguaggio del corpo è essenziale: guardarsi negli occhi, sorridere, per la donna inclinare la testa e mostrarsi ritrosa, per l’uomo sfoggiare uno sguardo intenso e movimenti sicuri, sono nell’immaginario collettivo elementi chiave di un buon approccio. Ma oggi un gruppo di psicologi dell’Università di Dayton mostra come alcuni di questi atteggiamenti non siano di fatto collegati ai meccanismi dell’attrazione sessuale e mentale. Ad esempio, sbattere le ciglia, muovere i capelli e inclinare la testa sono gesti che passano in secondo piano e non sembrano promuovere l’attrazione, almeno stando ai dati. I risultati , frutto di una vasta analisi statistica, sono pubblicati su Psychological Bulletin, la rivista dell’American Psychological Association.

Continua a leggere su Repubblica.it