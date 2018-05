Roma, via alla più grande Race for the Cure del mondo

Share this:











L’appuntamento è al solito posto: al Villaggio della Salute allestito al Circo Massimo. E l’evento è ormai tra i più noti e attesi: la Race for the Cure di Roma, l’edizione più partecipata al mondo. Che si apre oggi, con 4 giornate di eventi gratuiti all’insegna della salute, dello sport e del benessere. Tra consulti medici e visite specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili e tra conferenze, attività e laboratori per bambini. Molte le associazioni di pazienti presenti, tra cui anche, per la seconda volta, l’associazione nazionale dedicata al tumore al seno metastatico, Noi ci siamo (domenica 20 maggio, nello spazio espositivo dedicato alle associazioni).

