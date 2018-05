Se la malattia ci fa diventare cattivi

Share this:











A volte la pratichiamo in prima persona, a volte ci scontriamo con quella altrui. Pensiamo di saperla riconoscere senza esitazione, ma in genere ne abbiamo paura. La cattiveria, insomma, è parte integrante della nostra vita. Tanto che la incontriamo anche in quei luoghi dove meno ce l’aspetteremmo, dove è considerata un tabù e dove se ne parla il meno possibile: in ospedale. «Nella nostra esperienza quotidiana non è raro imbatterci nella cattiveria. Un sentimento che distrugge l’alleanza tra medico, paziente e familiari del malato, mettendo a rischio tutto il percorso terapeutico e riducendo l’efficacia delle cure » , spiega Paolo Marchetti, professore di Oncologia Medica all’università La Sapienza di Roma che, a partire da un’intuizione clinica della ricercatrice Claudia Sebastiani, ha organizzato nelle scorse settimane la tavola rotonda Quando il male rende cattivi.

