La prima fotografia di Tess, il nuovo cacciatore di esopianeti

Il nuovo cacciatore di esopianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha scattato la sua prima fotografia, dandoci un’idea di ciò che i suoi potenti “occhi” possono vedere. Nell’immagine, scattata dopo che la sonda aveva appena terminato un sorvolo sopra la superficie della Luna, si possono osservare oltre 200mila stelle, con la costellazione Centaurus (al centro) e una delle stelle più luminose dei cieli, Beta Centauri (in basso a sinistra).

Per immortalare questa parata di stelle, il team di esperti ha utilizzato solamente una delle quattro telecamere a bordo di Tess, ormai a solo un mese dall’avvio ufficiale delle sue attività scientifiche. E per quanto sorprendente, questa prima fotografia rappresenta solo una piccola parte di ciò che il cacciatore di esopianeti può tenere d’occhio quando tutte le quattro telecamere saranno funzionanti, riuscendo a coprire una sezione di cielo 400 volte tanto quella ripresa in questa immagine.

Ora, Tess si sta preparando per raggiungere la sua destinazione finale: un’orbita ellittica intorno al nostro pianeta, dove prenderà ufficialmente servizio (scientifico) intorno ai primi di giugno.

