Trapianto di memoria tra lumaca, ecco come l’rna trasferisce i ricordi

È possibile trasferire i ricordi di un individuo in un altro? Sembra fantascienza, eppure oggi siamo un po’ più vicini a quella che potremmo chiamare la sintesi di una memoria artificiale. Un gruppo di biologi della Ucla ha scoperto infatti che trasferendo l’rna (molecole che trasportano informazione genetica e non solo) di lumache marine addestrate in altri esemplari, anche il ricordo dell’allenamento viene trasferito. Una rivelazione molto promettente secondo gli autori dello studio perché in futuro potrebbe portare a sviluppare nuovi approcci per i disturbi da stress post traumatico oppure ripristinare i ricordi persi a causa di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

