Troppi funghi per la testa

l popolo di funghi, virus e batteri che ci portiamo dietro è sotto analisi da tempo per i possibili legami con tumori, malattie infiammatorie e patologie della pelle. E a suon di tamponi, estrazioni di Dna e sequenziamento del materiale genetico, c’è chi studia come vari nelle diverse parti del nostro corpo questo esercito invisibile. Così da estrapolare una mappa delle specie più abbondanti nelle tante parti di noi, nel tentativo di capire come variazioni da condizioni normali possano o meno associarsi a condizioni patologiche. È così per esempio che procede anche la ricerca sul microbioma del cuoio capelluto, una sottobranca del più ampio popolo di microbi distribuiti sull’organo più esteso della nostra anatomia, la pelle; solo recentemente gli esperti hanno cominciato ad accumulare le prime prove del possibile legame tra le sue affezioni e i microrganismi. E un paio di anni fa uno studio su Scientific Report, mostrava come anche nella forfora potesse nascondersi lo zampino del microbioma (come raccontiamo qui sotto).

