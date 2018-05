Gli universi paralleli al nostro potrebbero esistere e ospitare forme di vita

Share this:











Gli universi paralleli, il cosiddetto multiverso, fuori dal nostro spazio-tempo e associato ad altre dimensioni, potrebbe esistere, secondo la teoria del multiverso, una teoria ipotetica, introdotta negli anni ’80 e sostenuta da vari scienziati fra cui Stephen Hawking. Ma oggi un gruppo di ricerca guidato dalla Durham University nel Regno Unito si è spinto oltre, ottenendo un risultato del tutto nuovo e inaspettato. All’interno della teoria del multiverso, i ricercatori, infatti, hanno mostrato che gli universi paralleli potrebbero ospitare forme di vita, proprio come avviene nel nostro. Un dato nuovo e in contraddizione con le teorie sviluppate finora. I risultati sono stati pubblicati sul giornale Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ecco il quadro attuale e il risultato degli scienziati.