5 cose che (forse) non sai sulla corsa

Un rituale, un passatempo, un modo per mantenersi in forma, scaricare la tensione, per mettersi alla prova. Si corre per i motivi più disparati e nei modi più disparati: dai runners del weekend nel parco vicino casa, agli ultrarunners che corrono per km e km, su e già per montagne e deserti in giro per il mondo. Tanto che contarli tutti i runners è praticamente impossibile. Per celebrarli, e celebrare la corsa in tutte le sue forme, c’è anche l’iniziativa a livello mondiale del Global Running Day, che cade il 6 giugno. 129 paesi e quasi 163mila persone hanno per ora (al momento in cui scriviamo) dato la loro adesione all’iniziativa, il cui scopo è, senza sorpresa, quello di incoraggiare le persone a muoversi. Intorno al mondo della corsa ruotano aneddoti, esperienze e innumerevoli studi che provano a raccontare curiosità, rischi e benefici di uno sport così diffuso e così variabile, nelle sue innumerevoli declinazioni. In occasione del Global Running Day abbiamo provato a raccogliere alcune di queste storie.

