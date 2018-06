Share this:











L’EROSIONE dello smalto dentale e della dentina, il tessuto osseo che arriva fino alla polpa, è un problema che colpisce il 50% della popolazione e che può causare dolore o addirittura la perdita del dente. Una soluzione originale potrebbe arrivare da un gruppo di ricerca della Queen Mary University of London, che ha creato un composto mineralizzato potenzialmente in grado di far ricrescere smalto e dentina.

Continua a leggere su Repubblica.it