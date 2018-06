Cancro al seno, così il sistema immunitario ha “distrutto” le metastasi

Share this:











UNA nuova strategia immunoterapica potrebbe rivoluzionare in futuro la cura del tumore al seno metastatico. I ricercatori del National Institutes of Health di Bethesda, in Maryland, sono riusciti infatti ad eliminare completamente le cellule tumorali dall’organismo di una paziente con un tumore in stato avanzato, impiegando i linfociti T della donna come armi di precisione per snidare e distruggere la malattia. E a quasi due anni dall’intervento la paziente continua a non presentare segni della neoplasia. Una prima volta, descritta oggi sulle pagine della rivista Nature Medicine.

