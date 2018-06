Con Lego e smartphone puoi costruire un rilevatore di gas nervino

Share this:











Uno smartphone e un box fatto di mattonicini Lego: è la struttura del nuovo rivelatore di veleni pericolosi, in particolare di gas nervino, creato da un team di ricerca guidato dall’Università del Texas a Austin. Una lampada che opera nell’Uv e nel visibile, una telecamera, una piastra a 96 pozzetti (comunemente usata in ambito chimico), una scatola per alloggiare il tutto, fatta di Lego, e il gioco è fatto: questa è l’architettura della nuova attrezzatura per rilevare il gas nervino. Pratica e originale, la nuova strumentazione è stata descritta oggi sulla rivista open access Acs Central Science. Ecco come funziona.

