Contrordine, il Pianeta Nove non esiste

PIANETA Nove sì, Pianeta Nove no. Pianeta Nove forse. Sul misterioso e ipotetico corpo celeste che potrebbe trovarsi ai confini del Sistema solare, oltre l’orbita di Nettuno, si è finora detto tutto e il contrario di tutto. L’unica cosa certa, al momento, è che non ci sono certezze: non siamo sicuri che esista (le prove della sua presenza sono al momento solo indiziarie, per mutuare un lessico proprio delle aule di tribunale), né sappiamo con precisione come potrebbe essere fatto. A rimescolare ulteriormente le carte in tavola arriva oggi un nuovo studio condotto dagli esperti della University of Colorado at Boulder e presentato nel corso del 23° Meeting della American Astronomical Society, secondo il quale le anomalie gravitazionali rilevate ai bordi del Sistema solare, quelle che per l’appunto avevano fatto supporre l’esistenza del Pianeta Nove, sarebbero da attribuire invece alle dinamiche interne di un ammasso di detriti spaziali che orbitano attorno al Sole ‘scontrandosi’ gli uni con gli altri lungo la propria traiettoria.

