Ecco le cellule che inibiscono la formazione di grasso

Riuscire a controllare la formazione di grasso, per combattere in futuro l’obesità e altre malattie metaboliche, come il diabete. È questa la speranza di un team di ricercatori svizzeri della Scuola politecnica federale di Losanna (Epfl) e della Swiss Stem Cell Foundation, che sulle pagine di Nature ha raccontato di aver scoperto una nuova popolazione di cellule, chiamata Aregs (Adipogenesis-regulatory cells), che sembrano combattere la formazione di grasso, inibendo un meccanismo chiamato adipogenesi.

