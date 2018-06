La prima immagine di un buco nero che divora una stella

Share this:











Ha una massa 20 milioni di volte superiore a quella del nostro Sole, ma non sembra aver perso appetito. Al contrario: proprio in questo momento (si fa per dire ovviamente, visto che dista 150 milioni anni luce dalla Terra) questo buco nero supermassivo si sta cibando di una stella avvicinatasi troppo al suo orizzonte degli eventi. E, per la prima volta, si è lasciato anche fotografare, o meglio, è stato possibile osservare in diretta il fenomeno con i radiotelescopi terrestri. Il buco nero in questione si trova al centro di una delle due galassie chiamate collettivamente Arp 299, attualmente impegnate ad entrare in collisione tra loro, e viene studiato fin dal 2005 quando i ricercatori del telescopio William Herschel (situato alle Canarie) hanno identificato un getto di potenti radiazioni infrarosse proveniente dal centro di una delle due galassie. Negli anni seguenti i radiotelescopi di tutto il pianeta hanno continuato a seguire l’evento, scoprendo che si tratta proprio di un getto relativistico di particelle, indizio inequivocabile della presenza di un buco nero intento a divorare della materia stellare. I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati negli scorsi giorni su Science, e rappresentano la prima volta che un simile fenomeno viene ripreso dai telescopi terrestri.