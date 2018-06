L’insetto che impazzisce alla sola vista dell’iridescenza

Share this:











BASTA un colore iridescente per perdere completamente la bussola. Ad andare nel pallone sono occhi e cervello dei bombi, che, stando alle ultime scoperte della scienza, sembrerebbero letteralmente impazzire alla vista di fiori dai colori iridescenti. Lo racconta, sulle pagine di Scientific Reports, un team di ricercatori inglesi dell’Università di Bristol che nel loro studio hanno dimostrato per la prima volta come un’intensa iridescenza possa ostacolare la capacità di questi insetti di identificare con precisione la forma degli oggetti. Un discorso, secondo i ricercatori, che potrebbe essere applicato anche ad altri animali, tra cui gli uccelli, che alla vista di colori cangianti, potrebbero disorientarsi e non identificare esattamente la loro preda.

