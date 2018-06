Se la Luna è più calda è colpa degli astronauti

Share this:











Perché il suolo lunare si è scaldato? Gli scienziati se lo sono chiesti per decenni e ora il mistero è stato svelato. In uno studioappena pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, i ricercatori della Texas Tech University hanno concluso che la responsabilità sia da attribuire alle operazioni condotte dagli astronauti dell’Apollo 15 e 17, che hanno modificato il suolo lunare: camminare e spostarsi coi rover ha spazzato via la polvere chiara più superficiale e il terreno scuro sottostante haassorbito più calore dal Sole.

