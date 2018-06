Così Ötzi affilava le pietre: nella mano destra i segreti delle sue armi

Share this:











Ha 5.300 anni, e lo studiamo da più di 15. Eppure l’uomo del Similaun non sembra sentire il peso dell’età, e continua a regalare scoperte sempre nuove sugli usi e i costumi delle popolazioni che abitavano il nord della nostra penisola nella preistoria. L’ultima arriva da una ricerca italiana coordinata da Ursula Wierer, funzionario archeologo della soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, che sulle pagine della rivista Plos One ha analizzato gli strumenti di selce ritrovati insieme al corpo di Ötzi (uno dei soprannomi della mummia del Similaun), svelando alcuni aspetti inediti della sua vita, e delle abitudini dalla comunità da cui proveniva.

