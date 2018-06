Psicologia, donne che hanno una gravidanza reagiscono meglio al tumore

Share this:











La resilienza, in psicologia, è il concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. E proprio la resilienza è stata indicata come il fattore protettivo per le donne con tumore che diventano mamme subito dopo la guarigione o quelle a cui il tumore viene diagnosticato in gravidanza. Si tratta dei risultati di uno studio italiano presentato al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), da poco conclusosi a Chicago, e pubblicato su Journal of Clinical Oncology.

