Reumatismi arrivano le supercure, e costano meno

Share this:











AMSTERDAM – Trattare prima per trattare meglio, e risparmiare, attenzione alle questioni di genere e cautela nelle prescrizioni dei farmaci biosimilari. Perché l’assistenza sanitaria costa, al paziente, alla famiglia, allo stato; le donne hanno una biologia e bisogni insoddisfatti diversi dagli uomini e perché la sostenibilità del servizio sanitario non può essere l’unico criterio nella scelta di quale farmaco dare al paziente. Sono questi gli appelli lanciati dalla SIR, la Società italiana di reumatologia, a margine del congresso europeo sulle malattie reumatiche, EULAR Annual European Congress of Rheumatology, in corso ad Amsterdam. Messaggi lanciati anche guardando a quello che accade qui al congresso che ha portato migliaia di esperti da tutto il mondo a confrontarsi sulle sfide e le ultime novità nel campo della reumatologia.

Continua a leggere su Repubblica.it