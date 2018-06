Lo spettacolo di Venere e Luna in congiunzione

Share this:











Sarà una settimana interessante per gli appassionati di astronomia. Venere arriva da un periodo di massimo intervallo tra il suo tramonto e quello del Sole, e anche se la situazione andrà rapidamente modificandosi nel corso del mese, ancora per qualche giorno la visibilità del pianeta sarà al suo massimo. Un’ottima occasione per osservare la congiunzione di Venere con una falce di Luna crescente: la sera del 16 giugno basterà puntare gli obbiettivi sull’ammasso stellare M44 (anche detto “il Presepe”), nella costellazione del Cancro, per godere la prospettiva dei due corpi celesti allineati, e a pochissima distanza da Polluce, la stella più luminosa della costellazione dei Gemelli.