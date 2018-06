Stop dell’Unione europea agli Edc: così i disinfettanti saranno più sicuri

Share this:











Si chiamano interferenti endocrini, o più comunemente Edc (Endocrine disrupting chemicals) e sono le sostanze chimiche appena messe al bando dalla Commissione europea. Lo scorso 7 giugno, infatti, l’Ue ha emesso un provvedimento (Regolamento Ue 2017/2100) secondo il quale i nuovi disinfettanti e biocidi messi in commercio dovranno essere privi degli Edc: queste sostanze, che finora si trovavano in detergenti per la casa e nei prodotti per l’igiene personale, sono considerate in grado di alterare la normale funzionalità ormonale del nostro apparato endocrino, causando anche diabete, obesità e malattie cardiovascolari.

Continua a leggere su Wired.it