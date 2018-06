Lo strato di ozono di nuovo in pericolo. Scoperto almeno un colpevole

Share this:











Lo strato di ozono è nuovamente in pericolo per una misteriosa fonte di emissioni di clorofluorocarburi (Cfc), sostanze chimiche illegali responsabili, appunto, dell’assottigliamento dello strato di ozono. Poco più di un mese fa Wired aveva riferito che i ricercatori statunitensi della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) avevano lanciato l’allarme, sottolinenando però che sebbene i loro sospetti si concentrassero da qualche parte in Asia orientale, non erano riusciti a individuare la fonte delle emissioni di Cfc.

