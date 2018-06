La voce di Stephen Hawking lanciata nello Spazio tramite un buco nero

Share this:











Irradiare nello Spazio, attraverso un buco nero, la voce del celebre fisico Stephen Hawking, da poco scomparso. Fantascienza? No, realtà: è il progetto, annunciato dalla famiglia dello scienziato, che il 15 giugno 2018, a distanza di tre mesi dalla sua morte, lancerà la voce da un’antenna dell’Agenzia spaziale europea per farla irradiare attraverso il buco nero più vicino alla Terra. L’obiettivo? Inviare “un messaggio di pace e speranza”, sottolinea la famiglia di Hawking, che rappresenta anche l’ultima volontà del fisico. Ecco come avverrà questo lancio senza precedenti.

