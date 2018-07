Contro il caldo, ecco la dieta adatta agli anziani

Share this:











SIAMO ormai in piena estate e il termometro continua a salire. Ma oltre a proteggersi con cappelli, occhiali da sole, creme solari ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, diventa particolarmente importante seguire una corretta alimentazione. Soprattutto per le categorie di persone più esposte agli effetti del caldo, come gli anziani, che in questa stagione sono esposti al rischio di inappetenza, disidratazione e altre carenze. Ecco come è possibile contrastare gli effetti nocivi del caldo, partendo dalla tavola.

Continua a leggere su Repubblica.it