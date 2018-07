Cosa serve ai pazienti oncologici? Ditelo su iAmgenius

Share this:











“Cosa potrebbe aiutarti nella vita quotidiana?” È la domanda, molto concreta, a cui tutti i pazienti oncologici – e i loro caregiver – sono invitati a rispondere sulla piattaforma online www.iamgenius.it fino al 30 settembre. È questa, infatti, la prima parte del progetto iAMGENIUS, lanciato oggi da Amgen in collaborazione con l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus (Ail) ed Europa Donna Italia e con il patrocinio di Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica). Che vuole, per prima cosa, dare voce ai pazienti e chiedere in modo diretto quali sono i loro bisogni quotidiani. A questa fase ne seguirà una seconda, in cui una giuria selezionerà le due problematiche, una per i tumori solidi e una per quelli del sangue, più significative. A questo punto – e siamo alla terza fase – entrerà in scena un gruppo di creativi digitali che durante un hackathon, cioè una maratona digitale di 24 ore, dovranno sviluppare soluzioni innovative che potranno realmente fare la differenza nella vita delle persone malate e delle loro famiglie.

