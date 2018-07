Dieta povera di grassi allunga la vita, anche in chi ha cancro al seno

Share this:











Che tenere sotto controllo il peso e ridurre l’apporto di grassi faccia bene è ormai quasi superfluo dirlo. Ma ora un nuovo studio effettuato sulla base dei dati raccolti negli anni ’90 dalla Women’s Health Initiative (il progetto del National Institute of Health per indagare le cause di malattia e mortalità nelle donne in post menopausa) ha fatto emergere come il tasso di sopravvivenza a dieci anni delle donne con un cancro al seno sia significativamente più alto se si conduce una dieta a basso contenuto di grassi.

Continua a leggere su Repubblica.it