Ftalati, sostanze chimiche nella plastica e nei cibi che potrebbero far male al cervello

LA PLASTICA può far male non solo all’ambiente, ma anche alla nostra salute. Gli ftalati, una famiglia di sostanze chimiche utilizzate per la sintesi di alcuni materiali plastici, sono di nuovo sotto accusa da parte degli scienziati. Un’esposizione continua e massiccia a questi composti, infatti, potrebbe interferire non solo con lo sviluppo ormonale – un dato già noto, motivo per cui queste sostanze sono vietate in molti oggetti di uso comune – ma anche con quello del cervello, con conseguenze anche a lungo termine, nella vita adulta. A mostrare questo risultato, per ora su animali, è uno studio condotto da neuroscienziati dell’Università dell’Illinois, che hanno pubblicato i risultati suThe Journal of Neuroscience.

