Chi ha scritto “In My Life” dei Beatles, Lennon o McCartney? Il primo, dice la statistica

Lennon- McCartney: una delle partnership artistiche più celebri del secolo passato, che proprio con questa sigla ha firmato molti de brani più belli, e famosi, registrati dai Beatles. Sin dagli esordi, infatti, John e Paul avevano preso l’abitudine di firmare a quattro mani tutti i pezzi da loro composti, a prescindere dal reale contributo apportato da ciascuno. Sia nei primi anni della band, quando collaboravano quasi sempre alla scrittura delle canzoni, sia più avanti quando invece iniziarono a comporre più spesso in solitaria. Per molti brani celebri, comunque, si sa da anni chi dei due abbia composto realmente la canzone. Ma su alcuni il mistero permane ancora oggi: un buon esempio è la famosissima “In My Life” contenuta in “Rubber Soul”, che sia John Lennonche Paul McCartney hanno sempre giurato essere farina del proprio sacco. Per Mark Glickman e Jason Brown, due matematici americani con il pallino dei Beatles, si trattava di un dubbio intollerabile. E per questo hanno deciso di scioglierlo a modo loro: utilizzando la statistica.

