Share this:











Nuovo allarme in tema di sicurezza alimentare: si tratta della potenziale contaminazione da batterio Listeria, per la quale due giorni fa è arrivato l’annuncio del ritiro di alcuni lotti di vegetali surgelati della Findus. La segnalazione dell’eventuale rischio è partita da un’azienda produttrice ungherese: così, oltre all’Italia, l’allerta si è diffusa anche in Austria, Danimarca, Regno Unito e Finlandia, hanno provveduto al ritiro dei lotti.

Continua a leggere su Wired.it