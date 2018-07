Lo sport protegge il cuore, anche in città

Share this:











Correte, camminate, andate in bicicletta, fate giardinaggio. Fatelo perché vi piace e anche perché vi fa bene. Anche se vi trovate immersi nel traffico cittadino, ne trarrete comunque giovamento, perché quando sui piatti della bilancia finiscono da una parte l’attività fisica e dall’altra l’inquinamento, la prima pesa più del secondo. A ribadirlo è oggi uno studio pubblicato su Journal of the American Heart Association condotto da un team di ricercatori interessato da tempo a capire chi la spunti tra sport e inquinamento quando di parla di benefici e danni sulla salute. La ricerca di oggi riguarda i rischi cardiovascolari e mostra che muoversi, anche in città, riduce il rischio di infarto e si aggiunge a uno studio, pubblicato pochi anni fa dallo stesso team che sosteneva come l’attività fisica, svolta anche in zone più inquinate, fosse associata a un minor rischio di morte.

